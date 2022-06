CLINICA IMMACOLATA DI CELANO. INCONTRO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Si è svolta stamattina nella sede municipale di Celano una riunione tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria per affrontare e discutere sulla vertenza in atto nella Clinica Immacolata di Celano. All’incontro organizzato dall’Assessore alla Sanità del Comune di Celano Antonella De Santis hanno partecipato oltre al Sindaco Settimio Santilli anche i sindacalisti del comparto sanità De Angelis (Uil) Pasqualone (Cgil), Ferretti (Cisl) e De Luca (Ugl). Non ha partecipato all’incontro, seppur invitato alla riunione, l’Istituto Neuromed, proprietario della stessa Clinica Immacolata. A seguito del confronto, al fine di avere un quadro più chiaro i presenti hanno stabilito di richiedere la copia ufficiale del piano di concordato preventivo depositato presso il Tribunale fallimentare e la copia dei bilanci degli ultimi cinque anni.

“In questa fase – sottolinea l’Assessore alla Sanità De Santis – stiamo ascoltando le parti in causa per approfondire meglio le tematiche in discussione. Pur nel rispetto dei ruoli, siamo consapevoli del ruolo che assume la Clinica nel nostro territorio per questo auspichiamo una ricomposizione della vertenza, salvaguardando i livelli occupazionali, la continuità assistenziale e l’erogazione dei servizi”.