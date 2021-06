CNA AVEZZANO: CON PRESTITOSI’ FINANCE S.P.A. SOSTEGNO AD IMPRESE E CITTADINI

L’attività creditizia condotta da CNA Avezzano si arricchisce di un ulteriore importante elemento, fa sapere Francesco D’Amore Presidente della CNA marsicana; ci riferiamo alla convenzione sottoscritta con PrestitoSì Finance S.p.a., la società di mediazione creditizia presente in tutto il territorio nazionale e leader nel settore. Affidabilità, etica, impegno, passione, sono alcuni degli aspetti in comune con la CNA di Avezzano che hanno ispirato questo protocollo di intesa; valori da cui, soprattutto in questo delicato momento storico, non possiamo prescindere nell’erogare servizi alle imprese e ai cittadini che rappresentiamo; l’obiettivo comune è quello di assistere imprenditori e privati del territorio di competenza della CNA per ciò che concerne l’erogazione di servizi di consulenza creditizia in merito a prestiti personali, operazioni di cessione del quinto, mutui, finanziamenti aziendali, la conclusione di D’Amore.

Attraverso qualificati consulenti, sottolinea Fabrizio Belisari Direttore della CNA di Avezzano, da oggi i nostri uffici sono in grado di fornire servizi di consulenza finanziaria offrendo soluzioni vantaggiose per i nostri associati, nonché dipendenti di imprese, garantendo esiti immediati, riducendo al minimo i tempi di erogazione e applicando le migliori condizioni di mercato.

Abbiamo ragione di ritenere che si tratti di una partnership molto importante in considerazione del fatto che la PrestitoSì Finance Spa opera in qualità di mediatore creditizio convenzionato con i principali istituti bancari italiani e fornisce un servizio di consulenza mirato alle esigenze dei potenziali clienti. Oggi più che mai, conclude Belisari, abbiamo necessità di servizi qualitativamente elevati e a condizioni di vantaggio per i comparti che rappresentiamo; comparti che hanno necessità di ripartire, dopo il duro colpo inferto da un’emergenza senza precedenti.