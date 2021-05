CNA AVEZZANO: RIPARTENZA DEL TRADIZIONALE MERCATO IL 1 MAGGIO, IL MIGLIOR MODO PER FESTEGGIARE IL LAVORO

Dopo il periodo di stop imposto dalla zona rossa, ottima la ripartenza del mercato di sabato 1 Maggio; lo afferma in una nota Francesco D’Amore, Presidente della CNA di Avezzano il quale sottolinea anche il significato di una ripartenza in coincidenza della Festa del Lavoro. E’ ciò che la nostra Associazione, già dalle riaperture del 26 Aprile, si era prefissata, ovvero festeggiare un 1 maggio all’insegna del Lavoro.

Ne abbiamo avuto conferma anche dalle dichiarazioni rilasciate da qualche ambulante che sabato scorso faceva trasparire dalle proprie parole non poca emozione nell’aver avuto la possibilità di riallestire il proprio banco. Tutto ciò è stato possibile grazie anche al prezioso contributo di tutto il personale della CNA; le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Ringraziamo inoltre, continua sul punto D’Amore, anche l’amministrazione comunale e la Protezione Civile per averci supportato nelle fasi di coordinamento.

Grazie a questa macchina organizzativa così collaudata, aggiunge Fabrizio Belisari, Direttore della CNA, siamo certi di poter assicurare il corretto svolgimento delle consuete attività mercatali, in modo da riscoprire un’altra importante funzione di questo e di altri eventi pubblici, ovvero elementi aggregativi di un’intera comunità. Per questo motivo, aggiunge Belisari, la CNA di Avezzano sta valutando insieme all’amministrazione comunale e agli uffici preposti di apportare elementi di novità al mercato stesso e di replicare le stesse procedure organizzative anche per gli eventi pubblici che andranno a caratterizzare la prossima stagione estiva avezzanese, finanche ad individuare una data per recuperare la fiera del 25 Aprile scorso. Siamo molto fiduciosi, conclude Belisari, sulla ripartenza di tali eventi, confidando nel senso di responsabilità da parte di tutti nel rispetto delle misure di sicurezza; così come auspichiamo nella imminente ripartenza di tanti altri settori di attività ancora fermi a causa dell’emergenza sanitaria.