COLLARMELE IL PAESE DEI CENTENARI FESTEGGIA I 100 DI ANGELINA, TANTI AUGURI!

A Collarmele si festeggia un nuovo centenario. Oggi , il sindaco Antonio Mostacci ed il parroco Don Francesco Tudini, insieme ai molti concittadini ed alla famiglia hanno festeggiato i 100 anni di Fidanza Angelina classe 1920. È un piccolo record per il comune marsicano che conta ad oggi 3 centenari viventi; oltre ad Angelina infatti, a Collarmele sono presenti alle due ultracenenarie, Berardi Berardina che va per i 102 e Dora Lanzi che a gennaio ne compirà 104. Il sindaco Antonio Mostacci dichiara: voglio esprimere i migliori auguri ad Angelina ed a tutti i familiari; il nostro Comune batte tutti i record di longevità infatti la media nazionale e circa di tre centenari per ogni 100.000 abitanti mentre qua Collarmele ne abbiamo tre ma su scarsi mille abitanti