COLLARMELE. MOSTACCI: “APPROVATO IL PROGETTO PER IL CAMPO SPORTIVO”

Nuovi lavori al Comune di Collarmele, lo annuncia il Sindaco Tonino Mostacci.

Riportiamo il post

Approvato progetto preliminare del campo sportivo. Un intervento che prevede il rifacimento del fondo con erba sintetica ecologica , la sistemazione degli spogliatoi, la sistemazione delle tribune altri interventi che consentiranno l’omologazione Coni con tutte le condizioni di sicurezza previste. L’intervento verrà realizzato attraverso il credito sportivo. Avevamo promesso attenzione verso lo sport ed abbiamo cercato di mantenere fede agli impegni presi in quanto riteniamo il settore sportivo fondamentale per la crescita di una collettività ed anche possibile volano di sviluppo. A breve verranno ultimati i lavori sulla Palestra Comunale che tornera’ ad essere luogo di incontro e di svago per i cittadini. Ora non ci resta che attendere il progetto definitivo e poi dar corso alle procedure di gara per far sì che i prossimo campionato si svolga regolarmente tra le mura amiche dell’ Aleandro Antidormi.