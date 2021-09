Sei cuccioli appena nati sono stati abbandonati fuori il canile di Collelongo (AQ). I cagnolini, come hanno evidenziato i responsabili della struttura che li hanno trovati, non hanno ancora gli occhi aperti, hanno il cordone ombelicale attaccato erano infreddoliti e piangevano disperati alla ricerca della madre. Un gesto da condannare, i cuccioli sono stati buttati come fossero spazzatura da qualche soggetto che se ne è disfatto senza pensarci due volte e senza alcuna umanità.