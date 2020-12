Come si utilizzano i bot per investire in criptovalute?



I bot sono dei software che negoziano al posto del trader e acquistano e vendo la sua criptomoneta in base alle informazioni del mercato e alle preferenze. I bot di trading agiscono attraverso un algoritmo e agiscono più velocemente delle persone, fornendo accesso agli order book del mercato delle azioni altrimenti forse non accessibile.



Mentre i bot del trading azionario devono essere monitorati costantemente e sono spesso costosi, quelli di trading di Bitcoin, anch’essi operando nel mercato delle valute virtuali mentre tu sei impegnato a fare altro, sono invece poco costosi o addirittura open source e gratuiti.

Sia personalizzando il tuo algoritmo per i bot per il trading con Bitcoin, sia che opti per le impostazioni, devi conoscere sufficientemente il mercato delle criptomonete e, per questo motivo, potrebbe esserti utile dare un’occhiata al sito CriptoValuta.it



Cosa sono i bot per criptovalute



I bot per criptovalute sono diffusi soprattutto tra gli esperti e utili per automatizzare gli acquisti con valute BTC/USD o differenti e per usarli, occorre conoscere le

differenze tra le varie tipologie e sapere che alcuni sono gratuiti ed altri no.



Gekko, ad esempio, è un bot open source e gratuito, funge come exchange di criptomonete Poloniex, Bitfinex e Bitstamp. È un software fondamentale per

un bot di trading e gli scambi indipendenti, ma non per la strategia su decisioni di acquisti e vendite; i professionisti, infatti, lo utilizzano per simulare, provare o sviluppare o eseguire il bot. Questo software esamina uno scambio e stabilisce come una strategia d’investimento potrebbe avere luogo in un preciso periodo di tempo. Gekko è il programma di bitcoin

più noto su Github.



Per i professionisti del trading di criptovalute che possono desiderare alti livelli di personalizzazione del bot optano per i tanti software esistenti anche con tariffe mensili.



Su 3Commas è possibile visualizzare le negoziazioni sugli exchange di criptovalute in un unico luogo: i bot semplici monitorano un pair, quelli più articolati gestiscono più pair. Se ambisci a negoziare 20 differenti valute con fondi sufficienti per 3 trade, il bot composito permette di operare con 3 trade per le criptovalute scelte sulla lista.



Questa selezione di valute è una delle tante operazioni che il bot in questione può fare. È possibile fissare dei limiti nelle negoziazioni del bot, decidere quanto guadagnare per trade, come il bot deve calcolare perdite e guadagni, ecc…



Come si usano i bot per criptovalute



Il trading automatico di criptovalute può agire impostando dei bot pre-customozzati e personalizzabili da zero.



Nel caso di 3Commas, ad esempio, puoi decidere come chiamare il bot, su quale conto deve negoziare e per quanto concerne i Recommended Pairs, sono consigliati gli scambi BTC/MDA, BTC/ETH e altri pair.



È un bot adatto per trade che hanno luogo nel lungo periodo. I profitti sono mostrati in base alla valuta del tuo pairing. Sono poi presenti le dimensioni medie degli ordini in ordine d’apertura, quanto i bot dovrebbero ricavare per accordo in base alle commissioni del cambio.



Il profitto aumenta quando si incrementa il volume e il bot ignorerà la grandezza degli scambi; può eseguire solo un certo numero di ordini in sicurezza in un solo deal e indica quanti safety order può tenere aperti per volta. Per fare una transazione sicura il prezzo deve essere maggiore di una percentuale specifica.



I neofiti possono scegliere un bot in base alla personale strategia di trading a breve o lungo periodo e tra facile e complesso.



Se vuoi negoziare solo con Bitcoin e Etherum o anche altri pair dovrai deciderlo tu senza trascurare a troppo a lungo il tuo bot.



Strategia d’investimento



Ci sono differenze tra day trading che prevede transazioni giornaliere basate sulle variazioni di prezzo nel breve periodo e l’HODL.



Nel day trading i bot per criptovalute sono molto ulti perché consentono di fare scambi veloci a qualsiasi ora e sette giorni su sette.



L’holding è il mercato che ha luogo nel lungo periodo e conserva le criptomonete attendendo che il loro valore salga.



Altre strategie sono quelle:

– dell’arbitraggio, che regola quando fai un acquisto su un exchange solo per rivendere la cripto;



– del market making che ha luogo quando un trader da vita a ordini di vendita e acquisto di monete virtuali a un preciso prezzo. I trader di questo tipo provano a comprare a poco per rivendere a molto con uno scarto denaro-lettera di differenza tra prezzi più alti e più bassi di una transazione. È una strategia molto adatta alle Bitcoin.