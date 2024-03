Luci di casa: consigli per gli acquisti

Il consumo di energia elettrica è uno degli aspetti più importanti a cui si deve pensare quando ci si accinge a effettuare un acquisto in materia di illuminazione, ma non l’unico: altri fattori da valutare sono il prezzo di acquisto, il periodo di garanzia e la durata della lampada. Tutti questi elementi hanno a che fare con la convenienza di un eventuale acquisto: di certo non si corre il rischio di sbagliare se si opta per un’illuminazione interna a led. Allo stato attuale, le luci a led rappresentano i prodotti che garantiscono il risparmio energetico più elevato tra quelli disponibili sul mercato dell’illuminazione. Le lampadine fluorescenti a led e le lampadine a led, che sono sorgenti luminose a led, garantiscono un significativo risparmio in confronto con le lampadine tradizionali. Le strisce led, poi, permettono di illuminare in maniera efficace qualunque tipo di spazio.

Attenzione ai parametri tecnici

Con l’aiuto del ricco catalogo di CrottiLampadari.it, che mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni nel panorama dell’illuminazione, scopriamo quali altri aspetti devono essere presi in considerazione quando ci si accinge ad acquistare una lampada o un lampadario. Nel caso delle lampade da bagno, in particolare, è molto importante tenere conto della protezione IP, che corrisponde alla resistenza contro la penetrazione di liquidi e corpi estranei. È auspicabile, poi, che non ci sia un eccessivo consumo di energia elettrica da parte della lampada: a questo scopo si può pensare di comprare delle lampadine a led, che si rivelano delle eccellenti sorgenti luminose a risparmio energetico.

La coerenza con l’arredamento

In molti casi, quando ci si dedica ad arredare gli interni di casa gli acquisti che riguardano l’illuminazione sono tra gli ultimi a essere presi in considerazione. Ciò permette, comunque, di scegliere i vari elementi illuminanti sapendo già come si dovranno abbinare ai tappeti, ai pavimenti, alle pareti e ai mobili, con riferimento ai colori ma non solo. L’illuminazione si deve adeguare all’aspetto complessivo dell’ambiente: per esempio, delle lampade in stile rustico sono perfette per una camera dal sapore vintage, mentre una lampada di design o addirittura telecomandata va bene in una stanza moderna. Chi ama la tecnologia all’avanguardia non può rinunciare all’illuminazione intelligente, che per altro deve essere posizionata tenendo conto del numero di finestre presenti e di come esse sono distribuite nella stanza.

Come vengono usati gli ambienti

A seconda della destinazione e della funzione di ogni camera è bene adottare tipologie di lampade differenti: ciò che va bene per una stanza da letto può non essere adatto a una cucina, per esempio. Ma anche all’interno di una stessa stanza la tipologia di illuminazione può cambiare. In particolare, un lampadario va bene per l’illuminazione della cucina, mentre una lampada fluorescente è ideale per l’illuminazione sottopensile. In fase di scelta della lampada, è bene controllare che essa sia dimmerabile: un aspetto che si rivela apprezzabile in modo particolare con una lampada da tavolo o un lampadario in camera da letto.

Cosa sapere prima di portare a termine un acquisto

Prima di comprare una lampada, pertanto, è bene avere piena consapevolezza dell’uso e delle dimensioni della stanza, sapendo che l’illuminazione deve essere abbinata con tutti gli elementi dell’interno. Sì, perché l’illuminazione è in grado di cambiare in maniera significativa l’interno. Uno stesso ambiente può essere caratterizzato da stati d’animo differenti in base alle lampade che si scelgono e al modo in cui esse vengono distribuite. Attenzione, però, a non commettere lo sbaglio di pensare unicamente alle caratteristiche estetiche della lampada, visto che ci sono tanti altri aspetti da valutare. Nel caso in cui lo spazio che deve essere illuminato sia molto ampio, è necessario poter contare su diverse tipologie di illuminazione: le lampade da parete, le luci spot, i faretti, le lampade tradizionali e quelle da soffitto. È buona norma tenere conto dell’altezza della camera: quando il soffitto è molto alto, si può fare riferimento a un lampadario a sospensione di dimensioni maggiori; se invece il soffitto è basso, conviene propendere per una lampada da terra o da parete, che fa apparire lo spazio più grande di quanto non sia davvero.