Come sorprendere il tuo partner

Passano gli anni e il rapporto di coppia comincia a manifestare i primi segni di cedimento. Stiamo parlando di un fenomeno molto comune che non deve spaventare, soprattutto tra partner insieme da tempo. Si tratta, del resto, di qualcosa che colpisce anche le coppie più solide. Le crisi di coppia possono diventare, però, un rischio vero e proprio se non si interviene su questo fenomeno e lo si trascura. Bisogna, quindi, riaccendere la fiamma in qualche modo, riavvicinandosi alla propria metà e tenendo presente che nella maggior parte dei casi, questi attimi di incertezza siano soltanto temporanei e che tutto dipende dal modo con cui la coppia affronta l’intera situazione.

Insomma, i momenti di crisi sono, spesso, da ricercare nelle piccole sviste causate dall’abitudine, dalla monotonia che, talvolta, può ostacolare la vita di una coppia con esperienza. Tuttavia, i legami più forti superano questi periodi, guardando ad essi con ironia sul lungo periodo. Come già precedentemente accennato, però, l’intera situazione non va sottovalutata e, anzi, richiede un intervento tempestivo per non compromettere il rapporto in maniera significativa. A volte, ravvivare la vita di coppia può sembrare un’impresa ardua, ma in realtà sono diversi gli stimoli su cui si può contare per farlo.

Comunque, resta il fatto che in diverse occasioni, queste problematiche sorgono a causa dei momenti di stasi vissuti nell’intimità. I rapporti fisici sono, del resto, il coronamento passionale del proprio amore ed è per questo motivo che la vita sessuale di una coppia va curata in modo particolare per mantenere il legame sano, indissolubile e acceso. Nelle prossime righe vi proponiamo alcuni consigli utili per sfruttare il “fattore sorpresa” e ravvivare la propria vita di coppia.

Dedicare all’altro particolari attenzioni

La prima cosa da fare per intrigare il partner e spingerlo o spingerla verso una nuova, intrigante, esperienza di piacere, è stimolando le sue fantasie. La fisicità è importante anche nelle relazioni più forti e durature. Bisognerà essere sensuali, quindi, e avere attenzione per molte cose. Ad esempio, utilizzando un profumo piacevole sul collo si può accendere il desiderio del partner partendo dall’olfatto, creare atmosfera con musica e candele può invogliare ulteriormente, così come presentarsi in maniera sensuale, con abiti in grado di lasciare poco spazio alla fantasia e accendendo l’euforia del proprio compagno di vita. Sentirsi gratificati in una coppia è importante anche sotto le lenzuola. Per questo, non devono mancare delle piccole attenzioni come queste.

Utilizzare i sex toys

La consuetudine della vita intima può rivelarsi deleteria sul lungo periodo ed è per questo motivo che la libido va stimolata in molti modi. Uno dei più efficaci per sorprendere il proprio partner, stravolgendo completamente le carte in tavola è introducendo nuovi stimoli in grado di aumentare il desiderio e il piacere sessuale. I sex toys sono un ottimo modo per farlo. Questi gadget intrigano e nascono per dare piacere in modo originale, facilitando gli orgasmi. Quando se ne acquista uno, è consigliato rivolgersi a store esperti di settore come easytoys webshop che vanta un ampio catalogo di prodotti da cui attingere.

Sorprendere il partner con la fantasia: essere creativi a letto

Al di là degli accessori che possono arricchire l’esperienza sensuale, per un’ottica più sana anche nell’intimità è consigliato comunicare e conoscere le fantasie più profonde dell’altro, per poi metterle in pratica quando meno lo si aspetta. In questo modo, si potranno scoprire nuovi orizzonti di piacere. In questo processo, un valido assist potrebbe essere rappresentato da una provocazione improvvisa nei contesti più disparati, in grado di riaccendere la fiamma in maniera più imprevedibile ed appassionante, trascendendo i ritmi della routine sia in termini sessuali che di interazione vera e prop