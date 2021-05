COMMOZIONE IN CITTÀ PER LA MORTE A 76 ANNI DI GATEANO DEL VECCHIO (ZORRO) STORICO FORNAIO DI CELANO

Celano piange la morte di uno dei suoi personaggi sicuramente più conosciuti, lo storico fornaio Gaetano Del Vecchio, soprannominato Zorro.

Gaetano, insieme alla sua famiglia ha un forno in via Aia, quartiere al quale era molto legato. I suoi prodotti, pane e soprattutto la pizza rossa, sono non solo apprezzati, ma per tutti un vero e proprio marchio di fabbrica della loro attività, così come anche i dolci.

Persona gentile e rispettosa di tutti, Gaetano era ben voluto da tutti così come la sua famiglia, la sua morte ha suscitato commozione e sgomento, oggi Celano lo piange e lo ricorda e abbraccia la sua famiglia.