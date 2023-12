CONCERTO DEL TENORE LORENZO MARTELLI AL TEATRO TALIA DI TAGLIACOZZO

Il noto tenore marsicano Lorenzo Martelli torna a cantare nella sua cittadina natale. Venerdì 5 gennaio, alle 21, nello splendido Teatro Talia, il cantante tagliacozzano sarà il protagonista dello spettacolo musical canoro dal titolo “Stasera, canto a casa”. Dopo 6 anni dall’ultimo concerto e dopo lo stop dovuto alla pandemia, Martelli dunque, torna a cantare a casa, dinanzi al pubblico che lo ha visto nascere e crescere artisticamente.

Ad accompagnare il tenore, sarà la formazione musicale Elegantia Events con Stefano Camilli al violino ed altri musicisti noti ed apprezzati. Presentatore della serata-evento sarà Luca Di Nicola, già conduttore di tutti gli altri concerti del bravo interprete marsicano che tanto successo sta riscuotendo nei maggiori teatri ed auditorium italiani. In occasione del concerto del prossimo gennaio, patrocinato dal comune di Tagliacozzo, il tenore delizierà gli ascoltatori con un viaggio tra le più belle pagine della musica Italiana, con brani natalizi e arie d’Opera. Il costo del biglietto è di 15 euro e la prevendita inizierà domenica 10 dicembre a Tagliacozzo da Idea Regalo in via XXIV maggio n.9. Per avere informazioni e per la prenotazione dei ticket, si può scrivere un messaggio whatsapp al 3290637484.