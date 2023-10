CONCLUSA CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI LA DUE GIORNI DEDICATA AL TREKKING URBANO “CELANO, TUTTA UN’ALTRA STORIA”

Con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Celano si è completata la due giorni dedicata alla XX giornata nazionale del trekking urbano, nell’ambito del progetto denominato “Celano, tutta un’altra Storia”, evento, organizzato dal Comune di Celano in collaborazione con il Comune di Siena, con l’adesione di altri comuni italiani. La giornata dedicata al trekking urbano come da programma predisposto dal Comune toscano ricade proprio oggi, martedì 31 ottobre.

“I ragazzi coinvolti, suddivisi per l’occasione in due gruppi, hanno mostrato un particolare interesse per le nostre belle risorse monumentali – dice Lisa Carusi, assessore comunale all’Istruzione – e hanno partecipato con entusiasmo alla XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Con questa passeggiata, che ha valenza culturale e sportiva, gli studenti hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare più da vicino le bellezze di Celano, dai monumenti più conosciuti ai vicoli più nascosti del centro storico cittadino”.

Per permettere ai ragazzi di godere appieno dell’iniziativa, è stata organizzata una visita guidata con professionisti abilitati, facenti parte della cooperativa Ambecò.

L’appuntamento con la storia e le risorse artistiche e architettoniche della nostra città ha avuto un prologo domenica scorsa 29 ottobre. In quella occasione, infatti, si è proceduto allo svelamento del pannello informativo sul percorso e all’inaugurazione delle frecce direzionali. Alla cerimonia, svoltasi nella piazzetta antistante la chiesa di San Giovanni, hanno partecipato, oltre ad un buon numero di appassionati, il Sindaco Settimio Santilli, il Vicesindaco Piero Ianni e i consiglieri comunali Valeriano Fidanza, delegato allo Sport e Toni Di Renzo, delegato al Turismo.

Dopo l’inaugurazione del percorso è stata la volta dei saluti di rito del consigliere Fidanza, del Vicesindaco Ianni e del Sindaco Santilli, i quali hanno illustrato le finalità del progetto e il tragitto da compiere, mettendo in risalto che “per la città di Celano si tratta senz’altro di un evento di particolare rilievo dal punto di vista culturale, didattico e sportivo per far conoscere le nostre risorse. Il percorso, infatti, attraversa il centro storico di Celano e le antiche cinte murarie difensive, valorizzando i monumenti più importanti della città”.

Il Sindaco Santilli ha concluso ricordando come “ Celano sia entrato a far parte di un circuito di 101 Comuni che hanno dato vita al progetto. Questa è un’ulteriore occasione per far conoscere e visitare la nostra città, per farne conoscere la storia, per farne apprezzare la bellezza, per darle ancora più pubblicità e visibilità”.