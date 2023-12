CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE A CELANO, POSTE ITALIANE RASSICURA: “IL SERVIZIO DI RECAPITO AVVIENE CON REGOLARITÀ E NON RISULTANO ANOMALIE NELLE MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE”

Poste Italiane informa che il servizio di recapito a Celano avviene con regolarità e non risultano anomalie nelle modalità di consegna delle raccomandate.

Dalle verifiche effettuate, infatti, analizzando la reportistica dell’ultimo mese su Celano, risulta che il numero delle raccomandate “inesitate”, ovvero non consegnate a domicilio per assenza del destinatario, è molto inferiore sia al dato statistico mensile di assenze “fisiologiche” dei destinatari sia all’obiettivo medio percentuale di qualità che l’azienda prevede per questa tipologia di prodotto.

Nonostante il servizio sia in linea con gli standard di consegna, è comunque possibile che in qualche caso il portalettere, probabilmente non avendo ricevuto risposta in tempi compatibili, nonostante la presenza del destinatario, abbia stampato l’avviso di giacenza inserendolo in cassetta.

Si coglie l’occasione per precisare che non portare a compimento al primo tentativo di consegna qualsiasi tipologia di corrispondenza a firma, oltre a comportare un disagio per il destinatario e un conseguente mancato raggiungimento dell’obiettivo che l’azienda è chiamata a rispettare, determina un ritorno negativo per Poste Italiane in termini di ulteriori processi di lavorazione del prodotto che coinvolgono non solo la struttura del recapito ma anche quella degli uffici postali.

Per questa serie di motivazioni, l’Azienda è molto attenta al controllo di qualità su questo segmento di attività tanto che recentemente ha implementato un sistema di monitoraggio a campione sui destinatari degli invii a firma “inesitati” per accertare se effettivamente le modalità di consegna sono state corrette ed eventualmente avviare azioni finalizzate a correggere e migliorare le performance in modo mirato.