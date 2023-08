CONTINUA L’ESTATE CAPISTRELLANA: STASERA LO SPETTACOLO DI ‘NDUCCIO

Continua l’estate capistrellana ancora ricca di eventi e che sta animando i pomeriggi e le serate di adulti e bambini.

Come da programma, questa sera, alle ore 21.00, in Piazza Risorgimento sarà la volta del Cabaret di ‘Nduccio, il famoso mattatore delle maggiori piazze del centro Italia che, con i suoi viaggi tra musica italiana e cabaret, riesce a radunare migliaia di spettatori. L’artista, nato a Pescara, dal 1977 ad oggi ha pubblicato 14 prodotti discografici tra vinili, musicassette, stereo8, 45 giri, 33 giri e Cd e dice di se stesso: “Sono un cabarettista (idem, vedi sopra), lavoro più che altro in Centro Italia, altrove o non mi capiscono, o fanno finta di non capirmi. Non canto il Folk, musica popolare sempre, tradizionale a volte. Uso il Meridionalese” Veramon, dicevano i Francesi, uso l’Abruzzese tipo esportazione, comprensibile in tutte le lingue italiane”. Ha fatto televisione con Renzo Arbore e radio. Attualmente possiamo vederlo su Rete8 e Telemolise

Lo spettacolo rientra tra le manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune di Capistrello. Ingresso libero e gratuito.

Tra le altre cose, domani sera, sempre alle 21.00, è in programma la presentazione del libro “Klische De La Grande” di F.Ricciardi, in Piazza Caduti su Lavoro.

Il 6 Agosto, invece, sarà la volta dell’”Opera Seconda Tribute Band” che si esibirà alle 21.00 in Piazza Risorgimento e della premiazione dell’ormai famoso concorso “Balconi Fioriti”.

Ancora molti, insomma, gli eventi che terranno compagnia ai capistrellani nelle prossime serate di agosto ed a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.