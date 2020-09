CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. RIAPERTURA DEI TERMINI

Il Corecom Abruzzo, con delibera n° 90 del 16/09/2020, ha deciso di riaprire i termini di presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi in favore delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione.Pertanto, le società interessate potranno presentare istanza entro il26/09/2020 inviando l’apposita documentazione alla Pec corecom@pec.crabruzzo.it. Si tratta di un intervento che prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, colpite da grave crisi di liquidità, attraverso la concessione di contributi volti ad assicurare l’attività informativa locale da considerarsi servizio pubblico indispensabile, il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la salvaguardia delle professionalità in esse operanti. E’ possibile trovare tutte le informazioni sull’Avviso all’indirizzo https://www.corecomabruzzo.it/contributi-in-favore-delle-imprese-operanti-nel-settore-dellinformazione-e-della-comunicazione.