Coronavirus. In Abruzzo, tamponi in strada su tre comuni della zona rossa

Partiranno da oggi i tamponi sulla popolazione della Valle del Fino nel teramano.

Intervento disposto dalla ASL di Teramo, un’azione volta a monitorare la popolazione anche asintomatici, come avevano richiesto i sindaci della zona rossa negli ultimi giorni.

Due le modalità di intervento: tampone eseguito a domicilio effettuato dal personale della Asl per chi è in isolamento volontario oppure in quarantena ; e tecnica del drive-through test per tutti gli altri cittadini.