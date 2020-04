CORONAVIRUS – COSTA ATLANTICA FERMA IN GIAPPONE CON 48 POSITIVI TRA L’EQUIPAGGIO

La nave in manutenzione presso i cantieri Mitsubishi di Nagasaki

Molta preoccupazione desta la nave italiana della compagnia COSTA CROCIERE, ferma nei cantieri di Mitsubishi , in Giappone, per manutenzione. Purtroppo 48 membri dell’equipaggio risultano positivi al covid-19, ed uno è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Quasi tutti i contagiati sono cuochi o camerieri, alcuni dei quali italiani, oltre all’equipaggio non ci sono a bordo passeggeri. Le allarmanti preoccupazioni del distretto sanitario Nipponico, sono dovute dal fatto, che molti membri della nave sono scesi a terra, ed in città, prima di sapere di esser positivi al virus.