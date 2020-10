CORONAVIRUS. CRESCONO I CONTAGI IN ITALIA, OGGI 4500 NUOVI CASI

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 8 ottobre, in Italia sono stati registrati 4.458 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a quota 338.398. Continua, dunque, a crescere la curva del contagio ma è record di tamponi: effettuati 128.098 in un solo giorno. Rispetto al giorno precedente scende leggermente il numero dei decessi (+22). I ricoverati in terapia intensiva sono 358 e gli ospedalizzati con sintomi sono 3.925.