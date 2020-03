CORONAVIRUS. IL 23 MARZO GIORNO DELLA VERITA’, SAPREMO SE LE MISURE RESTRITTIVE FUNZIONANO

Si parla molto del 22 marzo come giorno della verità per l’emergenza coronavirus, la risposta è molto semplice. Le prime restrizioni su tutto il territorio nazionale sono state attuate con i decreti dell’8 marzo e poi del 9 marzo. Il coronavirus ha come periodo di incubazione circa 14 giorno, periodo nel quale possono mostrarsi i sintomi ed avere il decorso della malattia. Facendo un semplice calcolo e quindi aggiungendo all’8 ed al 9 marzo il numero 14 (di incubazione ) si ottengono i giorni 22 e 23 marzo. ciò significa che fino ad oggi tanti che hanno mostrato i sintomi molto probabilmente hanno contratto il virus prima dell’8 marzo e quindi nel periodo in cui non vi erano misure restrittive. Dal 23 marzo in poi chiunque risulti positivo al coronavirus molto probabilmente lo ha contratto dopo l’8 marzo e quindi nel periodo delle misure restrittive, ragion per cui se dopo il 23 Marzo il numero di contagiati inizia a diminuire significa che le misure hanno sortito il loro effetto, altrimenti se i numeri continuano a crescere qualcosa non ha funzionato.