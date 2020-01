CORONAVIRUS: IN ITALIA SEI MESI DI STATO DI EMERGENZA

Roma. Il Consiglio dei Ministri ha decretato uno stato di emergenza di 6 mesi dopo l’accertamento ufficiale dei primi due casi in Italia. Sono stati stanziati 5 milioni di euro da cui si potrà attingere in maniera rapida per far fronte ad eventuali casi di contagio. Secondo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, l’Italia sta rispondendo bene all’emergenza e ribadisce che tutte le misure adottate finora, sono di tipo precauzionale. Sempre secondo il Ministro, l’Italia è stata la prima a bloccare i voli da e per la Cina e che i cittadini italiani possono stare tranquilli, in quanto il sistema sanitario nazionale è forte e preparato a fronteggiare eventuali casi di contagio.

fonte: skytg24