CORONAVIRUS – L’AIUTO ALLA NOSTRA NAZIONE ARRIVA “SOLO” DA FUORI EUROPA

CINA, CUBA, RUSSIA……….. ITALIA

L’Unione europea, è un’organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri d’Europa. Nata come Comunità economica europea, con il trattato di Roma del 25 marzo 1957, e considerata una potenziale superpotenza, nel corso di un lungo processo di integrazione europea, con l’adesione di nuovi Stati membri e la firma di numerosi trattati modificativi, tra cui il trattato di Maastricht del 1992 e l’Unione economica e monetaria con la valuta unica nel 2002, ha assunto la denominazione e la struttura attuale con il trattato di Lisbona del 2007. Tutto cio’ è quello che dovrebbe esser l’unione Europea, il dizionario ” Treccani” specifica che la parola UNIONE significa: L’azione e l’operazione di unire, il fatto di unirsi o di essere uniti con uno o più altri individui, enti, oggetti, parti o elementi . Concettualmente, sulla carta, non ci sono difetti, ma nel momento che l’ITALIA, socio fondatore dell’Unione Europea, ha realmente bisogno, in soccorso non c’è l’Europa, ma la potenza del sol levante, la CINA, la potenza di Vladimir Putin, la RUSSIA, e la nazione del sud America, leader per il soccorso umano, CUBA. Un giorno, la nostra nazione tornerà a splendere di propria luce,e quel giorno porteremo in gloria chi sta piangendo con noi.

La domanda più insistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?”

(Martin Luther King)