CORONAVIRUS, LO.LI. PHARMA DONA 500 MASCHERINE AL COMUNE DI TAGLIACOZZO

Lo.Li. Pharma, azienda farmaceutica impegnata nella ricerca e sviluppo di dispositivi medici e complementi alimentari, dona al Comune di Tagliacozzo 500 mascherine per rispondere all’emergenza Coronavirus.

La donazione delle mascherine arriva in un momento di difficoltà per il Comune abruzzese, il terzo per abitanti della Marsica, dove non solo operatori sanitari e pazienti, ma anche tutti coloro che portano avanti le proprie attività lavorative, faticano ad accedere a questo importante presidio medico.

“Il momento che stiamo vivendo è drammatico. Le mascherine sono un dispositivo medico indispensabile per la prevenzione da contagio del coronavirus e in tutto il paese scarseggiano. Come azienda da sempre impegnata nella tutela della salute delle persone vogliamo dare il nostro contributo a un Comune che oggi è in sofferenza e che ha ospitato, prima dell’emergenza, diversi e importanti congressi medici. Per questo ci siamo rivolti al Sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, con cui siamo in contatto. Il nostro è un gesto di solidarietà”, spiega il Prof. Vittorio Unfer, Presidente di Lo.Li. Pharma.

Le mascherine saranno donate direttamente al Comune che provvederà alla loro distribuzione presso i soggetti che in questo momento sono più vulnerabili ed esposti al contagio perché impegnati sul campo nella lotta al coronavirus.