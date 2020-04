CORONAVIRUS. MIRA (PADOVA), MORTA LA DOTTORESSA SANJAB. È IL 100° MEDICO MORTO IN ITALIA PER COVID-19

La dottoressa Samar Sinjab, non ce l’ha fatta, è morta nella notte a causa del Coronavirus. E’ il 100° medico morto in Italia per Covid-19.

La dottoressa Sinjab era nata a Damasco, in Siria, sposata il dottor Omar El Mazloum, dagli anni 90 si era stabilito a Mira, (Padova).

E’ stata una tra le prime ad ammalarsi di Coronavirus, seguendo i suoi pazienti che accusavano i primi sintomi del COVID-19.