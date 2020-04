CORONAVIRUS, MONTESILVANO. NOVE CONTAGIATI NELLA CASA DI RIPOSO SANTO VOLTO

Montesilvano, (PE). La città oggi conta altre due vittime per Coronavirus: due uomini di 62 e 77 anni deceduti all’ospedale di Pescara e due nuovi casi positivi.

La Asl di Pescara ha comunicato al sindaco Ottavio De Martinis anche i risultati dei tamponi eseguiti finora agli ospiti e al personale della casa di riposo Santo Volto di Montesilvano. Al momento i casi positivi al Covid-19 nella struttura sono nove: cinque operatrici sanitarie, di cui quattro in isolamento a casa e una nella struttura e quattro anziane ricoverate, le cui condizioni sono in miglioramento. Ricordiamo che nei giorni scorsi sono decedute in ospedale due ospiti. “L’Amministrazione comunale ha prestato notevole attenzione all’emergenza in atto presso la casa di riposo Santo Volto, sin da subito si è adoperata a sostenere la struttura con servizi e materiali di diverso genere – afferma Madre Maurizia, Rappresentante Legale della Casa Santo Volto -. Sono state messe in atto tutte le azioni finalizzate a limitare il rischio di contagio sin dall’inizio dell’emergenza. Vorrei segnalare anche che abbiamo attivato fin dall’inizio dell’epidemia azioni finalizzate a limitare il rischio di contagio per mettere in atto qualsiasi forma di rischio inclusa la sanificazione degli ambienti, il monitoraggio dei casi sospesi e il blocco degli ingressi.

Allo stato attuale, la casa di riposo han chiesto il supporto anche della Protezione Civile e di altre associazioni come la sezione Abruzzo dell’ANA, che ringraziamo per il sostegno immediato fornito con pasti, sanificazione degli ambienti e dispositivi di protezione individuali. Attualmente ci sono oltre 70 ospiti, più il personale che si sta comportando in maniera esemplare. All’inizio siamo stati in diffoltà per la necessità di personale al fine di continuare a garantire un servizio di assistenza adeguato ai nostri elevati standard qualitativi, al momento abbiamo svolto colloqui per assumere 6 nuovi operatori sanitari, ai quali verrà effettuato il regolare tampone prima di prendere servizio. Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara tra ieri e oggi ha eseguito delle indagine nella struttura, verificando l’applicazione delle norme di buona prevenzione”.