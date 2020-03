CORONAVIRUS. MUORE LA NONNA, FRATELLINI SOLI IN QUARANTENA, AIUTI DAL PAESE

Coronavirus: Montevarchi, due bambini rimangono in quarantena da soli, il paese li aiuta

Anche questa è una storia al tempo del Coronavirus, a Montevarchi, cittadina Toscana in provincia di Arezzo, due bambini sono rimasti soli in casa in isolamento sanitario per COVID-19.

La madre, un’operatrice sanitaria, è ricoverata in ospedale, mentre la nonna dei due piccoli è deceduta giovedì scorso.

Ad assisterli l’intera comunità cittadina, alcuni parenti, la parrocchia, il sindaco, inoltre un camper è stato posizionato all’esterno dell’abitazione dove i volontari 24 ore su 24 si sincerano delle loro condizioni.

Ai due piccoli la comunità non sta facendo mancare nulla, in attesa del ritorno della mamma.