CORONAVIRUS. NUOVO CASO A MAGLIANO DEI MARSI

Un nuovo caso di contagio da COVID-19 a Magliano dei Marsi. Si tratterebbe di una persona che si trova già in isolamento, la notizia è stata data dal Sindaco Mariangela Amiconi.

“La ASL mi ha comunicato un nuovo caso di #positività al coronavirus a Magliano.

È una notizia che mai avremmo voluto ricevere, ma la persona era già in isolamento, in quanto contatto stretto di un caso confermato di #covid19.

Formulo alla persona coinvolta i migliori auguri di pronta guarigione.

L’emergenza non è finita e non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora: per superare questi giorni difficili dobbiamo essere prudenti, responsabili e continuare a rispettare le norme adottate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del #contagio, osservando i limiti agli spostamenti e le misure di distanziamento sociale.

Solo così vinceremo questa sfida”.