CORONAVIRUS: PRIMO PAZIENTE TRATTATO CON REMDESIVIR A CHIETI

A Chieti è arrivata la disponibilità del Remdesivir, farmaco sperimentale che potrebbe dare risultati nella cura delle persone positive al COVID-19 che presentano un quadro clinico più critico.

Il farmaco sta venendo utilizzato già per trattare un primo paziente che si trova in terapia intensiva. Una notizia importante, soprattutto in una situazione di emergenza e criticità che sta coinvolgendo l’intera regione e le varie realtà sanitarie impegnate in prima linea e senza sosta ad affrontare questa situazione.