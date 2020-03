CORONAVIRUS: SOTTOPOSTO A TAMPONE PAPA FRANCESCO

Papa Francesco

Città del Vaticano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Papa Francesco è stato sottoposto a tampone per verificare eventuale contagio dal virus Covid-19. Nonostante l’esito fosse negativo, la Santa Sede non ha rilasciato ancora nessun comunicato sulla vicenda. Nei giorni scorsi, infatti, il Pontefice ha accusato un forte raffreddore che l’ha portato a disertare alcune udienze e a rinviare la trasferta ad Ariccia per gli esercizi spirituali di Curia.

Fonte: Il Messaggero