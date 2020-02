Tre casi sospetti di Coronavirus anche nella Regione Lazio, attivato il protocollo sanitario per svolgere gli accertamenti del caso.

In queste ultime ore si è alzata di molto l’attenzione per contrastare il diffondersi del virus, il Ministero della Salute ha messo in campo una vera e propria task foce per fronteggiare l’emergenza, così come anche le Regioni, tutte mobilitate per affrontare qualsiasi evenienza.