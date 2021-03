COVID-19: ECCO LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER CELANO

“In base all’Ordinanza N° 18 del 19 marzo 2021 il Presidente della Regione Abruzzo ha adottato, a partire dal 22 marzo e fino al 28 marzo, salvo diverse disposizioni, urgenti misure restrittive per il Comune di Celano e altri Comuni della Provincia de L’Aquila”, si legge nella pagina Facebook del Comune.

“Le restrizioni, considerato l’incremento dei positivi al virus e la situazione epidemiologica all’interno del Comune di Celano, sono un ulteriore forma di prevenzione della diffusione del contagio”.

Di seguito le misure restrittive adottate:

a) è vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del proprio Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita compresi i centri commerciali;

c) sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

d) sono sospese tutte le attività sportive di gruppo anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Rispettiamo le regole!