CRISI SANITARIA NELLA MARSICA, MOSTACCI: LA ASL DICE CHE VA TUTTO BENE, LA REALTÀ NON È COSÌ

MOSTACCI. CRITOCO SULLE ULTIME DICHIARAZIONI DI TESTA E DELLA VERI’

I Coronavirus, continua a tenere banco nella discussione politica locale e regionale. Il Sindaco di Collarmele, Mostacci, critica le ultime esternazioni di Testa e della Verì.

“Testa testualmente dice in conferenza stampa: i pazienti in sorveglianza vengono contatti dalla Asl durante il periodo di isolamento 2 volte al giorno, io so di positivi con sintomi che in 10 gg non sono stati mai chiamati dalla Asl ma solo dal medico di base e dal sindaco”. Così il Sindaco di Collarmele Mostacci, critica le ultime dichiarazioni del Presidente Asl Testa. “La Veri’ dice che tutti i pazienti positivi al covid 19 hanno avuto un posto letto, la stampa ed alcuni colleghi Sindaci dicono che ci sono 30 persone ammassate nel pronto soccorso di Avezzano. Aspettiamo ancora mi raccomando”.