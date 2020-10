DALL’ARCHEOLOGIA AL CASCELLA POP GLI EVENTI DEL WEEK END ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO

C’è il percorso attraverso la grande produzione artistica della famiglia Cascella per approfondire la conoscenza di opere che raccontano l’Abruzzo di un altro secolo, e c’è uno sguardo artistico più moderno, più “colorato” e, perché no, più giovane.

Nelle sale del Museo Cascella doppio appuntamento, domenica prossima, nell’ambito del cartellone di iniziative proposto per l’autunno dalla Fondazione Genti d’Abruzzo: alle ore 16.15 e alle ore 18.00 visite guidate “Vi presento le opere dei Cascella”, un viaggio che riannoda il territorio con le grandi forze intellettuali che ne hanno caratterizzato il cambiamento.

Dalle 16.30 alle 19.00 ci sarà anche un laboratorio per bambini (età minima 7 anni) “Cascella pop”: ovvero come trasformare le opere d’arte dei grandi maestri in un festoso cartone animato. Un modo tutto speciale di rileggere il passato con gli strumenti grafici (e il cuore) del presente.

“Abbiamo allestito un sistema di eventi che possa unire le famiglie in un obiettivo comune di approfondimento culturale – sottolinea la direttrice della Fondazione Museo delle Genti, Letizia Lizza – E’ un ulteriore servizio che vogliamo offrire al territorio regionale garantendo l’assoluto rispetto delle normative anticontagio. Saranno gruppi ristretti e si potrà accedere alle iniziative solo dietro prenotazione. Pur nelle difficoltà facciamo di necessità virtù offrendo un rapporto ancora più personalizzato con chi vorrà partecipare alle nostre iniziative”.

Iniziative che in questo week end si aprono con un tema affascinante riservato ai bambini: sabato dalle 16,30 alle 19 laboratorio “Una selce è per sempre: la Preistoria dietro l’angolo” al Museo delle Genti: si parte con una visita guidata nelle sale della Preistoria del Museo delle Genti per poi trovarsi immersi in un laboratorio di archeologia sperimentale.

Per info e iscrizioni a tutti gli eventi in programma basta inviare una mail all’indirizzo didattica@gentidabruzzo.it