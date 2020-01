DanzArte – nasce una nuova rubrica, tutto il mondo della danza e del ballo. Articoli d’interesse territoriale,nazionale ed internazionale.

LA PRIMA TESTATA ABRUZZESE AD AVERE UNA RUBRICA ESCLUSIVA SUL MONDO DELLA DANZA E DEL BALLO. LA RUBRICA E’ CURATA DA CICCHETTI IVAN

Il mondo della Danza, l’arte danza, un universo di emozioni, piccoli e grandi allievi che sognano un palcoscenico. Il ballo, l’anima del corpo, la sensazione del benessere a ritmo di musica. Da oggi nasce sulla nostra testata DanzArte, rubrica sulla danza e sul ballo, interviste, articoli, eventi, stage, workshop. La rubrica e diretta e curata dal sottoscritto, Cicchetti Ivan, da anni nel mondo della danza, in campo territoriale e nazionale.

” la danza, come il ballo, è Arte. Molti la vedono come uno sport, ma guai a condividere questa riflessione, la danza, il ballo è Arte. Il profumo del palco non si puo’ descrivere, come non si puo’ immaginare l’emozione di un applauso sotto la luce calda di un teatro. Per questo motivo nasce DanzArte. Ho voluto fortemente questa rubrica, per dare risalto ad un arte ampliamente screditata, per dar voce anche a chi non ha voce”