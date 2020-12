DATI FINALI SCREENING COVID-19 DELLA CITTÀ DI CELANO, 3.592 I TEST EFFETTUATI, 14 I POSITIVI ASINTOMATICI

Lo screening per la rilevazione del Virus COVID 19 mediante test antigenici nella Città di Celano si è concluso con i seguenti risultati:

Il TOTALE delle persone che hanno eseguito il test è stato di 3.592, di cui 3.578 persone sono risultate negative e

14 persone sono risultate positive ASINTOMATICHE e al momento sono in isolamento domiciliare.

“Abbiamo messo in campo tutte le forze e le migliori professionalità che si potevano mettere in forma del tutto volontaria, per fare il bene della nostra comunità”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli.

“È doveroso ringraziare da parte di tutta la città di Celano quanti hanno concorso a realizzare questa straordinaria ed unica iniziativa nel suo genere di solidarietà ed umanità:

medici, infermieri, oss, protezione civile, polizia locale, vigilantes, personale amministrativo e della manutenzione del Comune di Celano.

Siete stati semplicemente unici ed emozionanti!

Grazie a tutti e continuiamo a tenere altissima l’attenzione, non sottovalutiamo il virus che ancora circola e circolerà tra di noi.

Ora dipende tutto da noi, da CIASCUNO DI NOI”.