DEBUTTO POSITIVO PER L AVEZZANESE SABRINA NANNI CHE APPRODA ALLA GALLERIA INTERNAZIONALE AREA CONTESA DI VIA MARGUTTA ROMA





Fa ‘ il pieno di critiche positive Sabrina Nanni con una sua opera che viene selezionata per partecipare alla rassegna d arte del 12 maggio 2023 alla Galleria Arte Contesa di via Margutta 90 a Roma…

Tantissime le critiche positive sull’ opera dipinta olio su tela da Sabrina Nanni dal critico D ‘Arte MARIO SALVO , e soprattutto quella dal Grande Maestro Artista MICHELE RUSSO allievo del Grande Scultore Filippo Sgarlata, amico e collega di grandi pittori come RENATO GUTTUSO ,ricevendo premi e riconoscimenti importanti da tutto il Mondo tra cui quello del Principe Ranieri, ecc( documentati tutti nel film ‘UNA VITA PER LA PITTURA Del Regista Felice Maria Corticchia.),…

Michele Russo definisce l’ Opera della Nanni esposta nella Galleria Internazionale Area Contesa di via Margutta a Roma dal 12 al 21 Maggio 2023 così :

“L,`Immagine Pittorica dell Artista Sabrina Nanni evidenzia la Consistenza Espressiva del Soggetto Rappresentativo della sua Arte I volti armoniosi una pennellata decisa e spiccata sensibilità che I VERI ARTISTI SANNO ESPRIMERE.”

. Michele Russo

Tina Zurlo Responsabile e Director della Galleria definisce l’ opera come una Piccola Grande Opera e definisce la Nanni come una Donna Guerriera visto che ha tentato proprio il suo debutto in una Galleria Internazionale a via Margutta aprendole le porte per altre Esposizioni. .. Tante altre critiche positive come quella dello stilista Internazionale Ilian Rachov designer Gianni Versace.e famoso anche per le sue opere esposte in vari paesi del mondo .

La Nanni sottolinea che Lei non ha mai frequentato né il liceo artistico, né scuole di pittura ma è un dono che porta con sé da bambina , facendo solo pochi corsi sporadici di pittura a Tagliacozzo (AQ) dal Maestro, nonché ‘ grande amico Gianni Petriccone che vedendo le sue potenzialita’ l’ ha sempre spinta a continuare.

La caratteristica di quasi tutte le mie Opere è data dall ‘espressività degli Occhi che corrisponde alla mia personalità ed i colori decisi rispecchiano La mia Tenacia, la mia Caparbietà e soprattutto il. Mio Coraggio,

Tanto che ce ne vuole tanto per DEBUTTARE IN UNA RASSEGNA D ‘ARTE IN UNA GALLERIA INTERNAZIONALE DI VIA MARGUTTA ., ….

.(……………….un po’ come scendere dentro la Gabbia dei Leoni )