DICIOTTENNE UCCIDE IL PADRE CON 24 COLTELLATE PER DIFENDERE LA MADRE

Collegno, (TO). La convivenza forzata di più persone, anche se della stessa famiglia, sarà sicuramente una delle cause scatenanti dei casi di violenza domestica che si stanno registrando in questo periodo.

Ieri sera, dopo le 23, Giuseppe Pompa di 52 anni è stato ucciso nella sua abitazione in via De Amicis a Collegno, in provincia di Torino. Ad ucciderlo il figlio Alex di 18 anni, incensurato, che per difendere la madre da un’aggressione del marito, ha reagito, colpendo il padre con ben 24 coltellate. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il cinquantaduenne fosse spesso violento con la moglie per motivi di gelosia. Sul fatto indagano i Carabinieri, chiamati subito dal ragazzo stesso.

fonte: Corriere della Sera