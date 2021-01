DISPERSI VELINO, LIRIS: “REGIONE IN CAMPO FIN DAL PRIMO MINUTO, PRONTO STANZIAMENTO DA 100 MILA EURO”

“La Regione è stata presente fin dai primi istanti dell’emergenza legata alle operazioni di soccorso dei quattro dispersi sul Monte Velino e continuerà ad esserlo”. Lo dice l’assessore al Bilancio e alla Aree interne, Guido Liris in merito alle operazioni in corso sul Monte Velino. “L’impegno si è sostanziato sia attraverso la presenza costante sul campo, così da far sentire forte la vicinanza dell’istituzione a tutti i corpi impegnati e sia attraverso lo stanziamento di 100 mila euro deliberato dalla giunta e reperito nelle pieghe del bilancio regionale. L’atto specifica che le risorse vengono prelevate dai capitoli della Protezione civile: sarà poi impegno specifico del settore Bilancio provvedere al ristoro. E’ nostro dovere oggi fare tutto ciò che è possibile, sotto ogni punto di vista, per sostenere questa delicatissima operazione nella quale sono in campo le migliori professionalità abruzzesi e nazionali”.