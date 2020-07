DMC MARSICA “TERREXTRA”: GIOVANNI D’AMICO CONFERMATO PRESIDENTE

Si è tenuta il 15 luglio 2020 presso la sede in via Monte Velino ad Avezzano, l’assemblea dei soci della DMC Marsica che dopo la dettagliata relazione sulle attività svolte, all’unanimità, ha approvato il bilancio per l’anno 2019 e riconfermato Giovanni D’Amico nella carica di Presidente.

Ad affiancarlo nel Consiglio di Amministrazione per i prossimi 3 anni, saranno Gianfelice Angelone nominato dall’assemblea Vice-Presidente, e i consiglieri d’amministrazione, Roberto Cesta, Nino Garofali, Aleandro Mariani, Marcello Poggi, Maurizio Sacchetto, Gino Scatena, Guido Venditti.

L’assemblea, presente anche la Presidente del GAL Lucilla Lilli, non ha mancato di esprimere parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal Presidente D’Amico, dal consiglio di amministrazione, dalla direttrice Arch. Rita Rufo e da tutta la struttura operativa. Tali attività hanno posto la DMC Marsica tra le primissime DMC abruzzesi, riuscendo, pur nella ristrettezza delle risorse provenienti da investimenti pubblici, a svolgere un prezioso lavoro per lo sviluppo del prodotto turistico territoriale nella Marsica, quale le premessa perché il nostro territorio diventi il soggetto di riferimento del turismo abruzzese.

La Presidente del GAL, socio di maggioranza, Lucilla Lilli ha rimarcato nel suo intervento pieno sostegno alla DMC già dalla sua costituzione e la grande sinergia d’intenti stabilitasi tra GAL Marsica e DMC, che sarà certamente foriera di importanti sviluppi.

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione è composto da tecnici e imprenditori qualificati, che potranno concretamente e ben supportare la realizzazione dei programmi ambiziosi ma concreti che attendono la DMC per i prossimi anni: a partire dalle proposte integrate per la fruizione turistica di Alba e del grande patrimonio archeologico della Marsica, realizzate in convenzione e con il contributo della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, che saranno presentati pubblicamente, con l’adesione della Regione, il 24 luglio 2020 a Pescara

Avezzano 16 luglio 2020