DOMENICA , LA SANTA MESSA SUI SOCIAL E IN RADIO, INIZIATIVA DI MOLTI SACERDOTI

Messe domenicali sui social o in diretta sull’etere. L’iniziativa è stata di diversi sacerdoti, che hanno celebrato la Santa Messa Domenicale a porte chiuse, ma arrivando ai fedeli attraverso i social o le radio.

Così molti sacerdoti, come nel caso di Civitella Roveto, Celano e molti altri centri, hanno portato la parola di Dio, e soprattutto un messaggio di speranza a tutti, un’iniziativa importante in un periodo di così profonda preoccupazione per tutti.