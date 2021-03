DONNA 26ENNE ACCOLTELLATA DA UN GIOVANE AGGRESSORE DURANTE LA SUA ABITUALE PASSSEGGIATA IN BICICLETTA: E’ IN GRAVI CONDIZIONI

Nel comune di Marocco di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, una donna di anni 26, mentre stava passeggiando tranquillamente con la sua bicicletta, è stata aggredita da un giovane uomo, probabilmente un rapinatore con l’intenzione di rubargli qualche oggetto di valore o dei soldi, il quale l’ha accoltellata ben otto volte con un facendola cadere in un fossato. Fortunatamente per lei, è stata soccorsa dai passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto i carabinieri sono prontamente intervenuti riuscendo ad arrestare l’aggressore che, ora, si trova sotto interrogatorio ed il personale medico-sanitario del 118 che, dopo aver prestato le prime cure alla malcapitata, l’ha trasportata urgentemente all’ospedale di Treviso. Purtroppo, i medici, per il momento, non hanno potuto sciogliere la prognosi…