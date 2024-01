Dublino…una città che ha appassionato gli studenti del Vitruvio di Avezzano

di Ilaria Angelozzi, Beatrice di Stefano e Giulia Maria Colautti, redazione di YAWP il giornale di Istituto

Innumerevoli risate, disavventure esilaranti, lo splendore dei luoghi visitati, la sensazione di libertà, le cene in famiglia più o meno appetitose, il sentirsi parte di un contesto europeo tanto grande, la condivisione di idee, pensieri ed emozioni, la scoperta dell’affascinante cultura irlandese: questo è tutto ciò che i ragazzi delle classi 4H,3H,4L del Liceo Marco Vitruvio Pollione hanno avuto l’occasione di vivere a Dublino la settimana appena trascorsa. I ragazzi sono stati accompagnati dai professori Argante Ciocci, Carmine di Giustino e Manuela Mei, ma non appena atterrati sono stati accolti dalle rispettive famiglie locali.

Tutti i pomeriggi i ragazzi si recavano nella scuola di lingua inglese ATC Languages School of Dublin, migliorando le loro competenze linguistiche, arricchendo il loro curriculum vitae attraverso delle attività individuali e di gruppo sul mondo del lavoro, ma soprattutto mettendosi in gioco nel migliore dei modi, acquisendo sempre più sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. Le mattine, invece, i vitruviani le hanno trascorse alla scoperta dell’intrigante storia di Dublino e delle infinite sue caratteristiche e attrazioni tradizionali, quali: la National Gallery che ospita una collezione d’arte irlandese ed europea, specialmente barocca; il Trinity College e la sua fantastica libreria dove è conservato uno dei più illustri manoscritti “The Book of Kells”; Chester Beatty, una delle biblioteche principali per lo studio della Bibbia che vanta, inoltre, di una delle più significative collezioni di manufatti islamici e dell’estremo Oriente; ed infine la mostra di pop art su Andy Warhol, il quale ha suscitato molti spunti di riflessione tra alunni e professori per il suo coinvolgente modo di dipingere attraverso il funzionamento dei media nei giorni della protesta degli anni sessanta. Dublino è considerata essere una città molto verde, dunque non sono mancate le numerose passeggiate nei suoi parchi caratteristici come Stephen Green Park. Una delle esperienze che però è rimasta indelebile nel cuore degli studenti è stata la visita in giornata ad Howth. Howth è una cittadina situata nella baia di Dublino, in origine era un villaggio di pescatori, ma ancora oggi la sua vocazione marinara è presente grazie a un porto fiorente di intesa attività. Infatti i ragazzi dopo una faticosa ma emozionante camminata della durata di 6 ore sulla costiera irlandese, si sono ricaricati con un delizioso Fish and Chips.

Tutti sono tornati molto entusiasti del viaggio, avendo ampliato e consolidato la conoscenza della lingua inglese e nel frattempo avendo arricchito di gran lunga il proprio bagaglio culturale.

Quella che può sembrare una semplice esperienza all’estero , diviene sempre infatti un vero e proprio investimento sui giovani e di conseguenza un investimento sul futuro della nostra società.

Ora per concludere un “in bocca al lupo” speciale ai ragazzi della 2H del Liceo Marco Vitruvio Pollione, che tra qualche settimana partiranno per uno scambio di classe di una settimana nella favolosa Danimarca.

Che rappresenti anche per loro, una delle esperienze più belle della loro vita!