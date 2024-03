DUE MESI ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLA SIRENTE BIKE MARATHON-ANA AIELLI

Settima edizione della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli in cantiere per domenica 19 maggio, un appuntamento che scriverà un nuovo capitolo per i circuiti Trimarathon degli Appennini, Mtb Abruzzo Cup e Sulle Orme dei Sanniti.

Come negli anni passati la manifestazione organizzata dal Gruppo Alpini Aielli e dall’Avezzano Mtb vuole celebrare il territorio del Parco Velino Sirente e anche il borgo di Aielli conosciuto come il paese dei murales.

Nello specifico, i due percorsi marathon di 71 chilometri e granfondo di 34 chilometri sono tracciati lungo gli antichi percorsi dei Briganti e l’intero massiccio del monte marsicano. Partendo da Aielli, i partecipanti attraverseranno i territori comunali di Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Secinaro, Gagliano Aterno, Collarmele, Cerchio e Collarmele per arrivare di nuovo ad Aielli.

Una gara sicuramente piena di fascino, all’insegna della riscoperta del territorio della montagna marsicana nei suoi angoli pittoreschi e nel suo paesaggio naturale.

Ci si può iscrivere fino al 1°aprile alla quota agevolata di 30 euro https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni/