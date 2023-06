È MORTO A 86 ANNI SILVIO BERLUSCONI

Una notizia che sta facendo il giro del mondo suscitando commozione e attestati di cordoglio. È morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì scorso, il Presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Berlusconi, uno dei più importanti imprenditori italiani, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’edilizia, ha cambiato il modo di fare la televisione creando la Fininvest, importante il suo apporto anche al mondo dello sport, con lui il Milan ha vinto praticamente tutto. Nel 1994 la sua famosa scesa in campo, entrando in politica dove ha fondato Forza Italia, partito con il quale ha ricoperto in più occasione il ruolo di Presidente del Consiglio.