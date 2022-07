Questo pomeriggio la minore che si era allontanata da Gioia dei Marsi tra il 28 e il 29 maggio si è presentata in Questura a Milano e sta in ottima salute.

Le attività ininterrotte di ricerca e indagine condotte dall’Arma dei Carabinieri in coordinazione con la Procura per i Minorenni di L’Aquila e la Procura di Avezzano hanno consentito il favorevole epilogo. Seguiranno dettagli autorizzati dall’autorità giudiziaria.