ECCO IL BONUS BEBÈ, CELANO PREMIA LA NATALITÀ 

In un periodo caratterizzato dalla crescita esponenziale del fenomeno della denatalità, un importante provvedimento, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sostegno per le famiglie incentivando la natalità, sarà presto adottato dall’amministrazione comunale di Celano.

Al fine di incentivare la natalità, infatti, verrà pubblicato a breve l’avviso per l’assegnazione del bonus nascita comunale con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle famiglie ed incentivare le nuove nascite.

“Sarà erogato a tutti i bimbi nati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 che abbiano la residenza nel nostro comune. In un momento di profonda crisi non solo economica ma anche morale è dovere di una sana e lungimirante amministrazione adottare tutte quelle misure utili a riportare in auge il concetto di “famiglia” – afferma l’avvocato Silvia Morelli delegata alle politiche sociali.

“La promozione della famiglia è tra i punti rilevanti delle linee programmatiche della nostra amministrazione. Le famiglie in difficoltà non devono sentirsi sole in questo momento storico particolare. La nostra amministrazione, attenta e sensibile a queste problematiche, intende dare un aiuto concreto alle famiglie residenti” – dichiara Divina Cavasinni consigliera delegata alle disabilità e alla famiglia.