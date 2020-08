ELEZIONI AVEZZANO. TANTI GIOVANI A SUPPORTO DELLA SQUADRA DELLA TACCONE

Sono tanti i giovani che hanno deciso di sostenere Anna Maria Taccone, tra loro Berardino (Dino) Scipioni, Tiziana Maggi, Vittorio Di Genova e Martina Carlucci.

“Non avevo mai pensato prima di poter fare questa esperienza – ha dichiarato la Maggi, ingegnere delle Telecomunicazioni – dopo aver visto i tanti giovani e i tanti volti nuovi della squadra di Anna Maria, che conosco e stimo da moltissimi anni, mi sono entusiasmata ed ho deciso di dare il mio contributo. Tanti di loro li conosco, come Alessandro Franceschini con cui abbiamo condiviso l’esperienza molto formativa dell’Azione Cattolica, tanti li ho conosciuti in queste settimane, e sono orgogliosa di far parte di una squadra di ragazzi desiderosi come me di mettersi a disposizione della propria città”

“Questa squadra è la vera novità di queste elezioni – il commento di Scipioni, imprenditore del settore trasporti – Anna Maria Taccone rappresenta una vera rottura con tutti i vecchi schemi politici.

Ho deciso di appoggiarla perché non è più il momento di restare a guardare mentre altri prendono le decisioni che coinvolgeranno il nostro futuro, il nostro lavoro. E lei rappresenta la figura più adatta per guidare la città attraverso le sfide dei prossimi anni”.

C’è anche Martina Carlucci tra i giovani sostenitori della Taccone, da anni volontaria dell’associazione che si occupa di animali e ambiente appena nominata Responsabile Ambiente.

“Attraverso il lavoro che svolgo ogni giorno insieme ai miei colleghi, mi sono resa conto che è importante sensibilizzare di più le persone verso la tutela degli animali e delle aree verdi del nostro bellissimo Territorio.

Ho deciso di candidarmi perché ritengo che Anna Maria Taccone abbia la giusta sensibilità e attenzione per fare in modo di preservare il nostro patrimonio verde.”

“È la seconda esperienza politica per me – ha dichiarato Di Genova, dottore in Giurisprudenza e impegnato nel mondo dell’impresa – in questi due anni in cui ho collaborato con l’amministrazione uscente mi sono reso conto di quanto un sindaco capace e determinato possa fare davvero la differenza per la città che amministra.

Quando ho conosciuto Anna Maria Taccone ho capito che, nell’attuale scenario politico molto frammentato e confusionario, è la figura giusta per rappresentare e guidare al meglio Avezzano e riportare il confronto politico al livello che gli compete. Perché è una donna capace che ha ascoltato quanto avevamo da dire per costruire la città del domani.”