ELLY SCHLEIN VISITA LA MARSICA A SOSTEGNO DEI CANDIDATI PER LE REGIONALI 2024

Giornata impegnativa per Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha trascorso la sua giornata in Marsica, regione dell’Abruzzo, mettendo in evidenza l’unità del “Campo largo” nella scelta del candidato presidente Luciano D’Amico.

Il tour di Elly Schlein è iniziato con una visita al murales di Aielli, dove è stata trascritta la Costituzione Italiana. Questa mattina, presentando la sua giornata abruzzese al programma “Agorà” di Raitre, ha dichiarato: “In Abruzzo abbiamo costruito una coalizione che riunisce tutte le forze alternative alla destra, con una candidatura solida. Possiamo farlo se concordiamo sulle priorità. La destra è divisa, sono più abili a nascondere le divisioni, ma quando si tratta di potere, le divisioni emergono di nuovo e quindi litigano sulle candidature”.