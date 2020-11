EMERGENZA CORONAVIRUS. GIANFRANCO TEDESCHI: LO STATO E TUTTE LE ISTITUZIONI DEVONO STARE CON I CITTADINI

Tedeschi: La Marsica Ha Una Situazione Sanitaria Ormai Al Collasso, La Regione Potenzi Anche Gli Ospedali Del Territorio – Pescina E Tagliacozzo –

L’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid 19 sta mettendo a dura prova l’intero sistema sanitario nazionale. Nella marsica la situazione è molto seria, il Sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi ha messo in evidenza come il sistema sanitario locale è al collasso ed invita la Regione, in particolare l’Assessore alla Sanità Verì e il Direttore Generale Testa ad attivarsi per dotare di più personale e mezzi realtà sanitarie come gli ospedale di Pescina e Taghliacozzo.

“La situazione del Territorio Marsicano ci mette ancora in evidenza che il sistema sanitario è al collasso”, ha spiegato Tedeschi. Spero che l’assessore regionale Nicoletta Verì ed il direttore generale Roberto Testa si rendano conto che, in un drammatico momento come questo, non è possibile abbandonare a se stessi i nostri territori, depotenziando i presidi Sanitari minori come Pescina e Tagliacozzo. Bisogna dare immediatamente uomini e mezzi a Pescina e a Tagliacozzo “non è accettabile che il personale venga da questi presidi tolto o spostato” .

“Oggi è emergenza vera e qui le istituzioni devono essere compatte e presenti. Bisogna stare con i cittadini perché è in gioco la credibilità dello Stato e di tutte le Istituzioni.. Bisogna collaborare e dare i necessari servizi a tutti, rispettando i principi costituzionali, che sono e devono essere sempre alla base di ogni attività delle istituzioni pubbliche”.

MI SENTO DI RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE TUTTI GLI OPERATORI SANITARI (Medici, infermieri, OSS, ecc.).

UNITI TUTTI SI VINCE .