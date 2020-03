EMERGENZA CORONAVIRUS, SAN BENEDETTO DEI MARSI. ATTIVATO IL COC IN PERFETTA SINERGIA TRA IL COMUNE PROTEZIONE CIVILE E MISERICORDIA

Numeri utili per le emergenze

San Benedetto dei Marsi. La situazione emergenziale che sta vivendo l’Italia sta mettendo a dura prova tutti i meccanismi che da sempre regolano la quotidianità del paese. Come nei grandi centri anche nelle piccole realtà si sta affrontando l’emergenza con la logistica e le risorse che il territorio offre. Nel comune di San Benedetto dei Marsi, la collaborazione avviata tra la giunta comunale, la protezione civile e la Misericordia, sta permettendo di vivere e gestire le esigenze dell’intera comunità nel modo più sereno possibile. La gestione delle operazioni del Coc trova la sua sede all’interno della sala consiliare del comune, dove ogni operatore può lavorare in tutta sicurezza, avendo spazio sufficiente a garantire la distanza minima prevista per evitare il rischio di contagio dal virus covid-19. Il Coc comunale resta aperto per 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21, e il numero telefonico da comporre per contattarlo è 0863/867955.

Il sindaco Quirino D’Orazio, insieme al coordinatore della protezione civile comunale Gianluca Calvarese, ha organizzato una campagna di informazione sui provvedimenti adottati dal Governo. Ogni attività commerciale ha ricevuto una copia del DPCM del 9 marzo 2020 ed ha ricevuto istruzioni dettagliate su come comportarsi alla luce di queste nuove disposizioni.

Quirino D’Orazio

Gianluca Calvarese

“La popolazione sta rispondendo bene” ha affermato Calvarese, “la collaborazione attiva da parte dei volontari sta portando benefici, soprattutto a quella fascia di cittadini più bisognosi. Alcune persone anziane non hanno familiari che possano fare al posto loro le commissioni più importanti, come acquistare beni di prima necessità o farmaci indispensabili”.

Infatti, una delle attività che sta impegnando di più le donne e gli uomini della protezione civile e della Misericordia, è la consegna porta a porta, unita alla gestione del flusso di clienti presso l’unica farmacia del paese.

La macchina dei soccorsi del comune di San Benedetto ha ricevuto richieste di aiuto anche da parte di alcune persone residenti nei comuni limitrofi. Richieste che non sono cadute nel vuoto. La solidarietà dimostrata dai volontari non si è fermata ai confini comunali e, ogni giorno che passa, cresce il numero delle persone che offrono la propria disponibilità ad aiutare.

“Lo spirito solidale è il protagonista indiscusso di questi giorni nella cittadina di San Benedetto dei Marsi” questo è quanto affermato, in conclusione, da Gianluca Calvarese.

M.R.