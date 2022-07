Emergenza idrica nel Fucino: riscontrate nuove violazioni

Allargati i controlli della Compagnia Carabinieri di Avezzano per vigilare sul rispetto delle ordinanze dei comuni in tema di emergenza idrica venutasi a creare nel Fucino.

Lattenzione dei Carabinieri dei presidi della marsica è rimasta alta sin dallinizio della situazione emergenziale.

Dopo nemmeno quindici giorni dallultima violazione riscontrata, la notte scorsa una pattuglia della Stazione di San Benedetto dei Marsi, nelle coltivazioni della zona centrale del Fucino, a cavallo tra i comuni di Trasacco, Pescina e San Benedetto, hanno individuato tre distinti impianti irrigui in funzione durante il periodo di divieto.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare immediatamente i trasgressori: tre imprenditori agricoli del luogo. Tutti sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per linosservanza delle ordinanze sindacali.

Per tutta la durate dello stato di emergenza idrica i controlli da parte dei militari dellArma saranno intensificati.